Non solo Francesco Monte, l’anno scorso Giulia Salemi pare abbia avuto un altro “amico speciale” davvero belloccio. Stando a quello che riporta Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, la gieffina avrebbe fatto qualche chiacchierata notturna con Michele Morrone. Secondo la versione del giornalista però sarebbe stato l’attore a chiudere ogni rapporto con la Giulia Power.

Se con Giulia si scambiava i messaggi notturni, nella casa del GF Vip Michele Morrone aveva un’altra fan, parlo di Elisabetta Gregoraci. La conduttrice in più occasioni ha fatto i complimenti a Michelone e alla sua interpretazione in 365.

EliGreg quanto ti capisco…



Non vi perdonerò mai per non aver fatto partecipare Michele Morrone come concorrente, SAREBBE STATO UN SOGNO DICO IO MA PERCHÉ? QUANTO POTENZIALE SPRECATO #GFVIP pic.twitter.com/W7nuH2SeYO

— Mario 🎬📺 (@Mario52338411) September 14, 2020