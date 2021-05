Le parole di Michele Morrone su Belen Rodriguez hanno fatto scoppiare una grossa polemica alla quale lui per adesso non ha risposto. L’argentina ha reagito con un bel defollow, ma senza dire nulla. Qualcuno ha insinuato che tra i due potrebbero esserci delle vecchie ruggini, visto che diversi settimanali la scorsa estate hanno riportato di un loro flirt e di un week end infuocato.

In realtà pare che l’attore di 365 Giorni e l’ex di Stefanone De Martino non si siano mai frequentati. Una fonte affidabile ha rivelato a FanPage che non c’è mai stata nessuna storia tra Belen e Michele Morrone. Insomma tra la showgirl e il bel manzone sembra che al massimo ci sia stato uno scambio di messaggi, che però non è andato oltre.

“Le nostre fonti ci fanno però sapere che il flirt in questione non è mai stato consumato. Se anche i due si fossero scambiati qualche messaggio nel periodo successivo alla separazione da De Martino, un incontro privato non c’è mai stato. Sarebbero i tempi ad accreditare questa versione dei fatti. Belén incontrò il manager Gianmaria Antinolfi con il quale visse una breve relazione tra giugno e l’inizio di luglio 2020. Partì quindi per le tradizionali vacanze a Ibiza e, concluso quel legame, sempre a luglio conobbe Antonino Spinalbese. Tra la fine del flirt con Antinolfi e l’inizio della conoscenza diventata rapidamente importante con Spinalbese, garantiscono a Fanpage.it, non ci sarebbe stato lo spazio materiale per frequentare anche solo brevemente Michele Morrone”.

La pista della frequentazione quindi è da scartare, ma dietro a quelle shade deve esserci qualcosa. Prossimamente ne sapremo di più, perché conoscendo la sincerità della Rodriguez, nella prossima intervista ci racconterà tutto.

Michele Morrone, la diretta in cui ha nominato Belen.