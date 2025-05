Michele Morrone: Depressione e Coma Etilico dopo la Rottura

Michele Morrone, protagonista della terza puntata di Belve su Rai 2, ha condiviso dettagli sulla sua vita e carriera in un’intervista con Francesca Fagnani. L’attore pugliese ha rivelato di aver affrontato un periodo di "depressione profonda" dopo la separazione dalla ex moglie, durante il quale ha rischiato un coma etilico a causa dell’abuso di alcol. "In qualche modo dovevo anestetizzare il dolore", ha spiegato, descrivendo le sue giornate caratterizzate dall’ubriacarsi con una o due bottiglie di vino.

Morrone ha parlato anche del suo successo internazionale grazie al film 365 giorni, spiegando di esserne stato travolto: "Il successo mi ha dato un cazzotto enorme". Ha crittato il sistema del cinema italiano, affermando che gli attori nazionali mancano dell’umiltà delle star di Hollywood. "Non mi immagino nel circoletto italiano", ha dichiarato, sottolineando che "del David di Donatello non me ne frega niente".

In un aneddoto curioso, l’attore ha rivelato di aver frequentato una ragazza che gli somministrava "pozioni d’amore" senza il suo consenso. "Avevo la sensazione che mi desse qualcosa di diverso", ha raccontato, accennando a fiori secchi imbevuti. La sua testimonianza offre uno spaccato della sua vita personale e professionale, segnato da alti e bassi, tra successi a Hollywood e difficoltà personali.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it