Sabato sera Alex Belli ha deliziato i suoi coinquilini con una performance molto ‘artistica’ di Esmeralda. La reazione più bella è stata quella di Aldo Montano, che è rimasto immobile con gli occhi sgranati mentre ascoltava i lamenti le urla del man al pianoforte. E non soltanto i gieffini, anche noi telespettatori siamo rimasti colpiti da questa esibizione bislacca e come noi anche un vero manzo di prima categoria, Michele Morrone.

Michele Morrone: la reazione alla performance stellare di Alex.

Qualcuno ieri ha fatto ascoltare gli acuti soavi di Alex Belli al protagonista del film 365 Giorni e lui è scoppiato a ridere dicendo: “Ma chi ca*** è questo?“. Direi che è stato fin troppo carino.

Ma a parte le canzoni di Alex, perché l’anno prossimo non provano a convincere Michele Morrone ad entrare al GF Vip? Vista la quasi assenza di manzeria di quest’anno, mi aspetto che gli autori per il 2022 si diano da fare per rimediare.

Alex incontrerà (ancora) Delia Duran.

Altro che Esmeeeeeeralda, stasera il man ritroverà nel game la sua Pantera del Sud America. Ad annunciarlo è stato poco fa Alfonso Signorini nel daytime del Grande Fratello Vip: “Oggi è successo di tutto. Soleil ha baciato Alex, è stato un bacio di quelli intensi. Poi però si è allontanata e gli ha dato del falso. Ma nella puntata che vedrete tra poco tornerà Delia, per un confronto definitivo con il compagno. La Duran è prontissima a parlare con Alex e a dirgli delle cose importanti“.

Le ipotesi sono 2: o Delia lo convincerà a restare, o lo lascerà in diretta. In ogni caso la soap ‘Chimica Aristica: non è soltanto un Game‘ continua.