Dopo giorni di lotta Michele Merlo stamani è scomparso, ma le fan lo stanno ricordando con dei pensieri bellissimi e tra i tanti uno degli ultimi video del cantante. Nel filmato in questione l’artista ci dà una lezione, che pare semplice e banale, ma non lo è così tanto: imparare a mostrare le nostre emozioni alle persone che amiamo, senza rimandare, senza avere paura.

“Quando penso ogni tanto mi vengono in mente tutte le persone che non ho più qui. Penso a mio nonno, penso a mia nonna, penso alla mia zia. Penso anche alle mie ex fidanzate, penso a un mio amico che non c’è più perché ha fatto un incidente in auto.

Sono cose naturali credo, penso non ci sia nulla di male nel tuffarsi nel passato per qualche ora. Se avete qualcuno cui volete bene, diteglielo. Non aspettate domani, perché potrebbe essere tardi. E non c’è cosa più brutta del rimpianto di non aver detto qualcosa a qualcuno nel momento giusto. Ciao ragazzi”.

Un bellissimo pensiero, che soprattutto oggi dovrebbe farci riflettere tutti. Dovremmo dare meno peso alle cose che ci infastidiscono, più valore a quello che abbiamo e che ci fa stare bene, ma soprattutto non teniamoci dentro i “ti voglio bene”.

Michele Merlo il suo video su Tik Tok.

“Se avete qualcuno a cui volete bene,diteglielo.

Non aspettate domani perché potrebbe essere tardi e non c’è cosa più brutta del rimpianto.”

…💔#michelemerlo pic.twitter.com/OJ75Mvox2t — sᴏғɪᴀ (@_iride) June 7, 2021