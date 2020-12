Settimane difficili per Morgan, che dopo non essere stato scelto tra i big di Sanremo ha sclerato ed è stato fatto fuori da Sanremo Giovani. Tra i tanti messaggi di vicinanza per l’artista, ieri è arrivato anche quello di un suo ex allievo di Amici, Michele Merlo. Il fu Mike Bird e Cinamaboy (sì, avete letto bene) ha commentato un post del cantautore scrivendo: “Ti voglio bene“.

Morgan però non ha reagito in maniera tranquilla ed ha rivangato il passato burrascoso con Michele Merlo ad Amici (dove fu cacciato).

“Mi vuoi bene ma mi hai fatto male male tu ti penti io lo accetto ma ti dico maledetto che se ci arrivavi prima eravamo più contenti tu con i contanti a fati bello tra i cantanti io con ancora tutti quanti i denti invece hai fatto il bullo st*pidino non mi hai dato ascolto e adesso io faccio casino e mi devo coprire il volto dallo schifo che mi buttano i cattivi e tu che mandi i messaggini un po’ in ritardo sei pentito e mi girano tuttora i cogli*ncini e io e te facciamo come due cretini che stan sempre nei casini e intanto le soddisfazioni mentre noi l’abbiamo in quel posto se le piglia quel bugiardo Bugo largo che è riuscito gran bast*rdo a restare finalmente su quel palco da solo.

Ciò non toglie che comunque vada bene k vada male la realtà è che fa sempre più cag*re. Ahahah adesso prego andate pure a denunciare che sapete solo fare quello mentre io col mio cervello sto arrangiando un cha cha cha che prima o poi vi stupirà, vi saluto traditori fare pure i cantautori con Fiorello e gli altri amici del giaguaro tanto Tenco non ci riesce perché lui è troppo bello manco Endrigo ci appartiene lo capisce solo chi sa cosa vuol dire tagliarsi le vene , non parliamo di de Andrè che manco lo sapete interpretare che se fosse per voi altri che sapete solo il pescatore pensereste che Marinella è una storia tanto dolce e tanto bella. Ignoranti e prepotenti travestito da cantanti con in testa solo la questione dei contanti dice a voi questa canzone che a natale vi verrà arrivare il vostro incubo peggiore che non ha nulla a che fare con il Covid ma la prova evidente che di musica non ci capite niente a tal punto che nel sonno ci spaventerà mio padre che non è babbo natale non è il Covid ma uno di cui non sapere neanche come fa una sua canzone è che si chiama Bowie David”.