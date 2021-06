Stamani si è diffusa la notizia di un brutto malore per Michele Merlo. La famiglia del cantante di Amici attraverso un comunicato ha confermato, rivelando che si tratta di un’emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante. Adesso il Corriere della Sera fa sapere che le condizioni continuano ad essere gravi, tanto che l’artista starebbe ‘lottando tra la vita e la morte’.

“Il malore inaspettato e il grave quadro clinico hanno determinato l’immediato ricovero e l’operazione. E ora il giovane starebbe lottando tra la vita e la morte. I genitori del 28enne, angosciati, stanno facendo spola tra Rosà e Bologna per essere sempre accanto al loro unico figlio che sul suo profilo Instagram, tre giorni fa, aveva postato la foto di un tramontoe scritto il messaggio «Vorrei un tramonto ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?». Profilo su cui, nelle ultime ore, sono stati postati migliaia di messaggi di vicinanza e affetto anche da artisti e vari cantanti”.

I messaggi degli artisti per Michele Merlo.

Tantissimi i pensieri dei colleghi di Michele. Emma Marrone (grande amica di Merlo) ha scritto: “Forza amico mio! Non mollare Cuore rosso Ti voglio bene Michele!” Ermal Meta e Briga hanno condiviso lo stesso tweet: “Forza Michele“.

Anche chi ha condiviso l’avventura di Amici con Michele si è fatto sentire. Riccardo Marcuzzo, Thomas Bocchimpani e Oliviero Bifulco hanno dedicato dei messaggi al loro collega.

Non solo cantanti ed ex amici di Maria, anche Giulia Salemi poco fa ha scritto un messaggio per l’artista: “Leggo che Mike Bird, Michele Merlo, sta lottando tra la vita e la morte. Un ragazzo della mia età ancora pieno di sogni. Una preghiera per lui“.

Forza amico mio!

Non mollare ❤️

Ti voglio bene Michele! — Emma Marrone (@MarroneEmma) June 5, 2021

Forza Michele 🙏🏼🥺 — BRIGA (@MattiaBriga) June 5, 2021