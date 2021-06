Il padre di Michele Merlo torna a parlare del figlio dalle pagine di DiPiù. Domenico ha provato a raccontare il dolore immenso che condivide con la moglie Katia. L’uomo ha anche speso delle belle parole per Maria De Filippi ed Emma, rivelando anche della visita privata fatta dalla cantante di Io Sono Bella.

“Lui il nostro unico figlio e per me e mia moglie adesso non c’è più un motivo per vivere. Stiamo insieme da quaranta anni, mai avremmo immaginato di dover sostenere una prova così tremenda.

Michele era grato a Maria De Filippi e ogni manifestazione di affetto per lui fa sentire meno soli me e mia moglie. – riporta Blogtivvu – Mi hanno toccato anche le parole di Emma, la sua insegnante di Amici, che è stata come una sorella: ‘Il mio cuore si è spezzato in mille pezzi’, ha detto. C’è stata una visita privata, lei gli ha teneramente portato un mazzo di rose alla camera ardente. Mio figlio mancherà a tutti”.

Michele Merlo, le crisi per i no ricevuti.

Il papà del cantante ha confessato che Michele aveva sofferto per i no ricevuti dopo Amici. Il cantante infatti aveva anche provato a partecipare a Sanremo Giovani, ma senza passare la fase finale di scrematura.

“La verità è che lui era molto riconoscente per quanto avuto grazie ad Amici. Però ovviamente c’era rimasto male per l’eliminazione. Poi aveva sofferto per i no a X Factor e alle selezioni al Festival di Sanremo. Questi no gli avevano portato delle crisi di ansia e anche attacchi di panico, ma non ha mai mollato e andava avanti per la sua strada e i suoi sogni”.