La fidanzata di Michele Merlo lunedì notte ha pubblicato un post su Instagram nel quale ha dato l’ultimo saluto al cantante. Luna Rasia oggi al Giornale di Vicenza ha deciso di raccontare gli ultimi momenti passati con il fidanzato.

Sembra che Michele abbia scritto un’ultima canzone per la sua compagna, ma lei ha dichiarato di non aver ancora letto il testo. La ragazza ha anche svelato quelle che sono state tra le ultime parole di Merlo, una sorta di battuta fatta davanti ad un film, quello che facciamo tutti nei momenti di relax mentre magari ci guardiamo Netflix con un amico o il partner. Per questo sembra tutto ancora più assurdo, impossibile immaginare che un 28enne sano possa andarsene così, tra una risata e l’altra insieme alla fidanzata.

“Io e Michele dovevamo incontrarci. Era destino. Mi ha salvata dal male che mi aveva insegnato il mondo, e forse anche io gli ho ricordato cosa significa avere speranza nelle cose belle.

C’è un’ultima canzone che non ho sentito. L’avevo pregato di cantarmela, ma non stava bene, allora mi aveva detto: ‘Amore te la canterò presto, davanti a un tramonto. Ma non credere che sia una canzone sdolcinata: parla di quando non staremo più insieme, ma non perché non ci ameremo più. Forse il testo è nel telefono. Lo leggerò con calma, quando sarò pronta.

La sera prima del ricovero stavamo guardando un film e lui scherzando mi ha detto ‘Amore, sento che il paradiso mi sta chiamando’ gli avevo detto di smettere di fare lo scemo. Poco dopo ho chiamato l’ambulanza. Non l’ho più visto cosciente”.

Sto una pezza da ieri mattina. Una pezza. Non oso immaginare la fidanzata, i familiari e i genitori. E penso pure al cane. L’aveva preso meno di un anno fa. Erano inseparabili 💔 #michelemerlo — Giusymc98 ✨Paladina di CL16 💙GR63 💙 (@giusymc98) June 8, 2021

Rasia racconta come ha conosciuto Michele Merlo.

“All’inizio ero una sua fan. Una sera di qualche mese fa gli ho scritto su Instagram. Il mio messaggio era uno tra centinaia di fan. Eppure lui mi ha risposto subito. Quella sera ci siamo scambiati i numeri e siamo stati al telefono ore. Due settimane dopo ero a casa sua a Bassano. Da allora non ci siamo più lasciati. Mi ha detto che mi amava, e che, se non lo avessi fatto soffrire, per lui noi potevamo diventare per sempre. Io provo esattamente le stesse cose”.

le stories della fidanzata di Mike…💔

sei forte tesoro, siamo tutti con te!❤ #michelemerlo — //Mike mi mancherai…💔 (@_wesleyxsmile) June 7, 2021