Stamani si è diffusa la notizia del ricovero di Michele Merlo. I colleghi del cantante hanno lasciato messaggi di supporto sotto il suo ultimo post su Instagram. Ha anche iniziato a circolare la voce secondo la quale l’ex amico di Maria sarebbe stato colpito da un’emorragia cerebrale. Adesso la conferma è arrivata da un comunicato della famiglia di Merlo, diffuso attraverso i suoi consulenti.

“Michele Merlo è attualmente ricoverato in gravi condizioni nel reparto rianimazione dell’ospedale Maggiore di Bologna. – si legge nel comunicato –Proprio in ospedale in queste ore è stato sottoposto a intervento chirurgico d’urgenza nella notte tra giovedì e venerdì scorsi a seguito di emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante improvvisa“.

Speriamo che tutto si risolva per il meglio e che Michele si riprenda.

“#MicheleMerlo è ricoverato in gravi condizioni nel reparto rianimazione dell’ospedale Maggiore di Bologna, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico d’urgenza nella notte tra giovedì e venerdì per emorragia cerebrale scatenata da leucemia fulminante improvvisa” (AdnKronos) — Andrea Conti (@IlContiAndrea) June 5, 2021

Per quelli del “che è successo”, per chi vuole aggiornamenti, per quelli che non ci credono, per quelli dei complotti e delle teorie. Questa è la verità, la sappiamo da ieri ma aspettavamo un comunicato ufficiale. Stiamo vicini alla famiglia e chi crede preghi. #michelemerlo pic.twitter.com/FwueGpmBBk — Ale… (@alepontecorvo) June 5, 2021