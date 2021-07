Ormai è passato più di un mese dalla scomparsa di Michele Merlo, ma ovviamente i fan continuano a ricordarlo. In questi giorni Riccardo Marcuzzo ha risposto alle domande dei follower (anche un po’ piccanti) ed ha confessato il suo unico rimpianto, che riguarda proprio l’amico.

“Se mi manca Mike? Vi dico una cosa a cui sto pensando da un po’. Non ho rimpianti nella mia vita se non quello di non essere andato a trovarlo quando mi ha scritto “vediamoci” (ero a Vicenza per un instore). Ci penso. Penso che pure io potevo fare di più. Entrambi lo potevamo fare”.

Qualcuno sui social ha fatto polemica anche per questa risposta, ma in certi casi secondo me le critiche andrebbero risparmiate.

Ma Michele Merlo e Riki si scambiavano i like nei post di entrambi, io li ho sempre trovati! Il suo ultimo risale proprio al penultimo post ❤️😭 E comunque Riki l’ho sempre adorato, sapevo che non sarebbe potuto mancare per nulla al mondo ma senza farlo sapere…è un’anima nobile — Aquilone🪁TuttoXme (@legendaryblondy) June 19, 2021

tutto questo fa male, malissimo. pic.twitter.com/fgUQitE7bP — cla ◡̈ ; is watching loki !! ૪ (@93njhfrvt) June 19, 2021

Riccardo Marcuzzo, il pensiero durante il ricovero di Michele Merlo.

Subito dopo la notizia della leucemia fulminante di Michele Merlo, Riki ha pubblicato un messaggio su Instagram: “Non è davvero parole per quello che sta succedendo a Mike. Sono molto angosciato e mi sento anche impotente. tante volte ci si arrabbia per cose inutili. Cerchiamo di ricordare questo. Michele io sono con te“.

Marcuzzo ha anche salutato il collega dopo aver saputo della sua morte: “Amici o rivali, abbiamo condiviso un anno incredibile insieme. Sono parcheggiato in doppia fila a piangere come un idiota. Ciao amico mio“.