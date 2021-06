A 24 ore dalla scomparsa di Michele Merlo, la sua fidanzata è tornata sui social per dedicare un commovente pensiero al cantante di Amici. Dopo il padre, Domenico Merlo, anche Luna Shirin Rasia ha voluto ricordare Michele in uno straziante post.

“Grazie, grazie di tutto, per sempre nel mio cuore. Il destino ci ha fatti incontrare e come per magia ci ha fatto vivere momenti di amore puro, di gioia immensa in piccoli momenti e gesti, quelli che tanto amavamo. Ti ringrazio infinitamente per avermi fatto credere in me stessa e nell’amore. Non so quando e se sarò pronta a rituffarmi in questo mondo, ma ci riuscirò, te lo prometto cuore mio, perché la forza che mi hai dato tu nessun altro mai riuscirà a darmela. Vivrò a pieno la vita per me e per te, sarai sempre in tutti i miei momenti e pensieri.

Ora smetti di sognare e vola tra le stelle e tuffati dentro al mare. […] Tu, noi. Grazie di tutto romantico ribelle. Per sempre così”.

Michele Merlo era a casa di Luna quando si è sentito male ed è stata lei a chiamare i soccorsi. Impossibile comprendere il dolore che starà provando questa ragazza.

Le parole della fidanzata di Michi. Non ce la posso fare. 💔#michelemerlo

Il racconto dei genitori del cantante.

“Nemmeno un’ora dopo è arrivata una seconda telefonata, quella della fidanzata: ‘Michele sta malissimo. Ha le convulsioni, abbiamo chiamato l’ambulanza. Lo stanno portando all’ospedale Maggiore di Bologna non capisco cosa gli sia successo’.

Mentre lui nell’ultima chiamata ha detto: ‘State tranquilli ho un gran mal di gola, il medico mi ha prescritto gli antibiotici. Vedrete che tra un paio di giorni mi sarà passato tutto e starò meglio’”.