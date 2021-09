I rumor circolati due mesi fa erano fondati, Maria De Filippi ha davvero pensato ad un tributo per Michele Merlo. Ieri è stata registrata la prima puntata di Amici 21, che si è aperta con un bellissimo omaggio all’ex alunno morto lo scorso giugno.

Mentre sui led scorrevano alcuni scatti di Michele, Giulia Stabile, Giulia Pauselli, Simone Nolasco, Umberto Gaudino e Sebastian Melo Taveira hanno ballato sulle note di Aquiloni. Un bel gesto per salutare uno degli ex alunni della scuola.

Un’emozione INCREDIBILE, forse la più grande emozione da quando è iniziato Amici. Il ricordo verso Michele, le sue foto che scorrevo sul led, i professionisti che ballavano sotto una sua canzone ovvero “Aquiloni” ❤️#Amici21 — AMICI NEWS (@amicii_news) September 15, 2021

⚠️NEWS⚠️ Oggi durante la prima puntata c’è stato un emozionante ricordo per Michele Merlo. I ballerini hanno ballato sulle note di Aquiloni mentre scorrevano le immagini di Michele❤

Fonte: Amedeo Venza#Amici21 — AMICI UFFICIALE NEWS⚡ (@amiciuff_news) September 15, 2021

La coreografia per Michele Merlo è stata ballata sulle note di Aquiloni ❤️ da Giulia Stabile, Giulia Pauselli, Simone, Sebastian, Umberto e Francesca..

Mike sei sempre con noi!!#Amici21 — Quellochetuttivoglionosapere (@Quellochetutti1) September 15, 2021

Michele Merlo: Aquiloni.

Ma guarda te ‘sta vita

Un giorno mi ha abbracciato

E poi dopo è sparita

Ha detto “stai tranquillo

A te ci pensa il tempo”

E io sto qui da anni

Ormai neanche ci penso

Quando passavo le giornate

Chiuso in una stanza

E mi dicevo vedrai che passa

Con il panico alla gola

Battevo i pugni a terra

Ma sognavo di volare

Volare tra le stelle

E tuffarmi dentro il mare

Perché domani andrà meglio

Me lo dicevi sempre

Me lo dicevi sempre

Se ci va male resteremo soli

E sarà tutto quanto da rifare

Che se ci pensi siamo solo nomi

Piccole rondini nel temporale

Se ci va bene inseguiremo i sogni

E lo faremo per dimenticare

e volavamo come gli aquiloni

Ma questa vita ci ha fatto cadere

E mi son detto fai qualcosa

Non sei fatto per mollare

Questa paura di cadere

È solo voglia di volare

Vinceremo ‘sta battaglia

E ce la faremo insieme

Lasceremo la paura

E torneremo a stare bene

Saremo quelli un po’ persi

Quelli col panico dentro

Quelli che nei cassetti tengono ancora un bel sogno

Perché sognare è un dovere

In un mondo che è perso

E non importa se per sognare ti senti diverso

Saremo noi a ridere, anche coi tagli sulla pelle

Saremo soli e felici sotto un cielo pieno di stelle

E aspetteremo domani e sarà tutto cambiato

E domani rideremo di quello che abbiamo passato

Se ci va male resteremo soli

E sarà tutto quanto da rifare

Che se ci pensi siamo solo nomi

Piccole rondini nel temporale