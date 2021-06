Dopo giorni in cui tutti abbiamo sperato potesse arrivare una bella notizia, ieri notte si è spento Michele Merlo. Suo papà Domenico poco fa ha salutato il figlio e ringraziato tutti quelli che sono stati vicini alla famiglia.

“Questa sera guardate tutti il cielo, troverete una stella, la più luminosa è Michele. Vi abbracciamo tutti, vi voleva un gran bene. Noi vi vogliamo un bene immenso. Grazie”.

Ieri sera Domenico era stato chiaro, i medici non avevano dato speranze.

“I medici non ci hanno dato più nessuna speranza: adesso per il nostro Michele è solo questione di ore. Ci hanno detto che può succedere da un momento all’altro. Non c’è più nulla da fare. Noi speriamo solo che succeda in fretta. Abbiamo rifiutato sin da subito qualsiasi tipo di accanimento terapeutico: Michele non lo avrebbe mai voluto. Siamo andati in rianimazione a salutarlo.

Era bellissimo e forte, com’è sempre stato. Andava spesso in palestra, si era fatto dei muscoli notevoli. Sua madre ultimamente lo prendeva in giro, dicendogli che se avesse dato un pugno a qualcuno con quei bicipiti lo avrebbe ucciso. Lui le rispondeva: “Mamma, io non so nemmeno come si dà un pugno”. Michele era così: forte, deciso, un ragazzo che non cedeva mai a nessun tipo di compromesso che restava sempre in linea perfetta con le sue idee. Ma anche buono e gentile”.

Le tragedie possono accadere, ma che un figlio sopravviva ai genitori è quasi innaturale. Che un ragazzo di 28 anni se ne vada in pochi giorni è assurdo e fa male, ma dovrebbe farci riflettere tutti. Dovremmo provare a goderci di più le piccole cose che ci sembrano scontate.

Nessun genitore dovrebbe mai vedere la morte di suo figlio, mi dispiace così tanto 💔 #michelemerlo pic.twitter.com/CEfA7xcUv0 — Chiara 🖤 (@sonochiara_) June 7, 2021

Emma, il saluto a Michele Merlo.

Un bacio sugli angoli della bocca sempre screpolati. Ciao amico mio 💔 pic.twitter.com/SPcZ9iSGGG — Emma Marrone (@MarroneEmma) June 7, 2021