La notizia che non avrei mai voluto dare è arrivata, Michele Merlo non ce l’ha fatta. Il cantante di Vorrei proteggerti dal mondo è morto a soli 28 anni. Lo comunicano i consulenti della famiglia in una nota. Ieri il padre del ragazzo aveva detto che le speranze erano pochissime e che dopo il delicato intervento i medici erano stati chiari, ma tutti continuavamo a pensare che in qualche modo sarebbe arrivata una bella notizia.

Che ingiustizia morire così a 28 anni. Che dispiacere. Riposa in pace ragazzo… #michelemerlo 🖤 — Ermal Meta (@MetaErmal) June 7, 2021

oggi è un giorno in cui non c’è veramente nulla da dire sui social, qualsiasi cosa sarebbe superflua, di troppo, ci sentiamo nei giorni a seguire.

Buon viaggio Michele 🤍 #michelemerlo pic.twitter.com/T702Y2vBkD — ermattodemaria🍀 (@chiamamematto) June 7, 2021

“Se avete qualcuno a cui volete bene,diteglielo.

Non aspettate domani perché potrebbe essere tardi e non c’è cosa più brutta del rimpianto.”

…💔#michelemerlo pic.twitter.com/OJ75Mvox2t — sᴏғɪᴀ (@_iride) June 7, 2021

La rabbia del padre di Michele Merlo.

“Lui è andato al pronto soccorso di Vergato in piena autonomia. Lamentava dei sintomi che un medico accorto avrebbe colto. Aveva una forte emicrania da giorni, dolori al collo e placche in gola, un segnale tipico della leucemia. Se l’avessero visitato avrebbero visto che aveva degli ematomi.

Non posso dire se ha riferito al medico di avere, oltre agli altri sintomi, sangue dal naso – come ha avuto – e giramenti di testa. A Vergato gli hanno dato degli antibiotici da prendere: quando l’hanno mandato a casa aveva 38,5-39 di febbre. Ma non fidandosi, il giorno dopo ha chiamato il suo medico di famiglia a Bassano, che invece gli ha consigliato un altro antibiotico. Senza vederlo, però.

La terapia iniziale era sbagliata a prescindere. Il primo soccorso, nella serata in cui mio figlio è finito in ospedale, è stato condizionato da un medico non proprio professionale che non può fare quel tipo di interventi, non tiene la tensione quando è sotto stress. Non voglio puntare il dito contro nessuno. Mi interessa che certi errori non si debbano ripetere, se di errori si tratta. Che chi ha sbagliato così oggi non sbagli domani”.