Nelle scorse ore si è diffusa la notizia del ricovero di Michele Merlo per una presunta emorragia cerebrale. Le voci hanno trovato una mezza conferma nei commenti dell’ultima foto pubblicata dal ragazzo su Instagram. Molti colleghi del cantante di Amici hanno scritto messaggi di sostegno: “Dai, forza”, “siamo tutti con te”, “forza fratello mio non mollare”, “forza anima libera”, “con te anche in questo momento“.

Qualcuno ha anche aggiunto: “Stanotte Michele Merlo ha avuto una emorragia cerebrale e versa in gravissime condizioni in ospedale, ma ora preghiamo tutti per lui che si riprenda al più presto“.

Federico Rossi del duo Benji e Fede ha anche pubblicato una storica con una canzone dell’ex amico di Maria e la didascalia: “Tutti per te“.

“Michele Merlo”: perchè molti si stanno preoccupando per le sue condizioni di salute. Forza Mike. pic.twitter.com/TUmfz1dfPf — @Perché è in tendenza? (@perchetendenzat) June 4, 2021

Oggi inviamo messaggi di solidarietà per #michelemerlo?!Queste notizie ancora una volta ci fanno capire quanto la vita sia un dono prezioso che non si dovrebbe sprecarla con odio, rabbia e rancore! Bisognerebbe prendere tutto il bello che la vita ci offre❤ #prelemi — Khekka🌸 (@Frances01026898) June 5, 2021

Forza Michele combatti 💔💪

Noi ti aspettiamo forza ragazzo🙏❤️#michelemerlo pic.twitter.com/Dy4qULNadr — bimba di serenina e Lola ❤️ sangiulia💘 (@Anna19747174) June 5, 2021

Michele Merlo in ospedale.

Stando a quando riportato poco fa da FanPage la madre dell’artista avrebbe confermato la notizia del ricovero.

“Molti i messaggi di supporto al cantante. Nelle ore successive alla pubblicazione dell’ultimo psot, quindi, diversi commenti di amici o persone che sarebbero vicine a Merlo hanno parlato addirittura di emorragia cerebrale, per cui il cantante verserebbe in gravissime condizioni in ospedale.

L’agenzia di management che gestisce Michele non è raggiungibile. Sembra però che la madre abbia confermato il ricovero nel gruppo privato dei fan su Facebook”.