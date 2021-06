Michele Merlo ieri è stato esposto alla camera ardente di Bologna, dove lo ha raggiunto per l’ultimo saluto anche Emma Marrone, mentre oggi è stato esposto in quella di Rosà, il suo paese natale in provincia di Vicenza, in Veneto.

Un duplice modo per permettere ad amici e parenti di dargli l’ultimo saluto (lui è di Vicenza, ma da tempo abitava a Bologna) prima del funerale che si terrà domani 18 giugno allo Stadio Toni Zen di Vicenza. Ma è proprio per quanto riguarda la messa funebre che sono sorti dei problemi perché pare che il parroco della città non voglia eseguire le esequie.

A riportare la notizia è stato Il Giornale di Vicenza che ha sottolineato come a svolgere la funzione sia Don Carlo, un parroco di Bologna molto vicino alla famiglia di Merlo, perché Don Angelo, parroco di Rosà, si è rifiutato di farlo.

Michele Merlo alla camera ardente, il prete si rifiuta di celebrare la messa del funerale

“Don Angelo, il parroco del nostro paese – ha spiegato Domenico Merlo, papà di Michele Merlo – non ha dato la sua disponibilità a celebrare le esequie allo stadio. Non capiamo il perché della scelta. Il parroco ritiene che non sia possibile celebrare l’intera funzione fuori da una chiesa e in uno spazio come lo stadio. Ci siamo quindi rivolti a don Carlo, che ha accettato subito di accompagnare nostro figlio nel suo ultimo viaggio, dal luogo adatto ad accogliere in sicurezza tutti quelli che vorranno salutarlo“.

Sulla questione è intervenuto anche il sindaco di Rosà, Paolo Bordignon: “Celebrerà il parroco di Bologna, non voglio entrare nel merito delle scelte. Posso solo dire che i due sacerdoti si sono già parlati e che ora è tutto risolto: il funerale di Michele si svolgerà come desiderato dalla famiglia“.

