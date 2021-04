Michele Dentice era uno dei cavalieri più popolari e ambiti del Trono Over (e te credo). Il personal trainer aveva fatto parlare di sé anche dopo aver mostrato il suo incredibile cambiamento fisico. Quest’anno il napoletano ha deciso di lasciare il programma e di non provare nemmeno a riconquistare Roberta, che adesso sta con Riccardo Maria Guarnieri (buongustaia).

Questo è comunque un bel periodo per il del biondo, che ieri ha annunciato che far parte del cast di una famosa serie. Sul profilo di Michele Dentice infatti è apparsa una foto sul set di Gomorra.

E visto che ci siamo, parliamo anche di cose serie…

“Ho provato ad avere un rapporto con Roberta e a portarlo avanti a piccoli passi, ma lei, pur parlando di sentimenti, secondo me non provava nulla.

La conferma l’ho avuta il giorno in cui ho deciso di lasciare il programma: se Roberta avesse davvero provato qualcosa per me, avrebbe fatto un gesto per dimostrarlo, mi avrebbe detto quantomeno una parola di conforto. E’ stata impassibile, non ha mosso un dito, è stata fredda.

Sono davvero single, non credete a quello che sentite. Non ho avuto alcuna frequentazione fuori dallo studio. – chiarisce Michele Dentice nell’intervista a Uomini e Donne Magazine – Lo ripeto perché voglio che sia chiaro: ho messo fine alla conoscenza con Roberta perché non c’erano i presupposti per andare avanti”.