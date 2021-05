Michele Dentice è stato uno dei cavalieri più chiacchierati delle ultime stagioni, grazie anche alla sua fisicità non indifferente. Qualche mese fa il bel napoletano ha deciso di abbandonare Uomini e Donne, ma non è rimasto con le mani in mano, perché ha già ottenuto un ruolo in una famosa serie. Lo scorso aprile il biondo infatti è apparso sul set di Gomorra.

Molti telespettatori si chiedono come mai Dentice abbia deciso di lasciare lo show mariano e lui in un’intervista riportata da Blasting News ha spiegato che i motivi sono diversi: dalla morte di sua nonna ai problemi lavorativi.

“‘La palestra è stata chiusa, ma tante spese ci sono state comunque e gli aiuti promessi dallo Stato non sono mai arrivati. la situazione adesso è questa qui”, ha denunciato Michele Dentice.

I problemi economici hanno avuto così un peso importante sulla scelta di Michele di dire addio alla trasmissione dei sentimenti di Canale 5. Il cavaliere, però, ha ammesso di essere stato molto provato anche dalla morte della sua amata nonna Maria.

“Lei ha sempre vissuto con la mia famiglia e per me era come una mamma. I problemi economici legati alla palestra hanno fatto il resto. Non me la sentivo di andare avanti”, ha ammesso parlando della sua esperienza a Uomini e donne“.

Dentice non esclude un comeback alla corte di Kween Mary: “Se Maria De Filippi mi chiedesse di riprovarci, forse più avanti accetterei il suo invito“.

Michelone torna!



Michele Dentice a Uomini e Donne.

