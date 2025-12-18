Michele Dancelli: addio a un grande del ciclismo italiano

Il ciclismo italiano piange la scomparsa di Michele Dancelli, uno dei suoi interpreti più rappresentativi. L’ex campione si è spento alla Rsa di Castenedolo, dove era ricoverato da tempo, all’età di 83 anni.

Nato a Castenedolo, in provincia di Brescia, Dancelli è stato professionista dal 1963 al 1974, anni in cui si è imposto come uno dei corridori più combattivi e carismatici del panorama nazionale. Il suo palmarès racconta una carriera di alto livello: circa ottanta vittorie complessive, costruite grazie a una spiccata attitudine all’attacco e a una straordinaria tenacia.

Tra i successi più prestigiosi spiccano due titoli di campione italiano su strada e ben undici vittorie di tappa al Giro d’Italia, dove fu spesso protagonista con azioni da lontano. Inoltre, vinse la Milano-Sanremo del 1970, dopo una fuga solitaria di oltre 70 chilometri, resistendo al ritorno dei grandi campioni dell’epoca.

Nel suo palmarès figurano anche una Freccia Vallone, classica del calendario internazionale, e due medaglie di bronzo ai Campionati del mondo su strada, conquistate a Imola e a Zolder, a conferma del suo valore anche in ambito iridato. Con Michele Dancelli se ne va non solo un grande campione, ma un simbolo di un ciclismo fatto di coraggio, sacrificio e attacchi spettacolari.