Michele Bravi regala una canzone inedita a uno dei ragazzi di Amici 21, Alex: tutti i dettagli.

Da Sanremo ad Amici di Maria De Filippi il passo è breve per Michele Bravi. Il cantautore umbro, che proprio nel talent era tornato a farsi vedere dopo la tragedia che lo ha coinvolto nel 2018, ha voluto fare un regalo molto speciale a uno degli allievi in gara in questa edizione, già qualificato per il Serale che prenderà il via il 19 marzo 2022. Che regalo? Un suo brano inedito, tenuto nascosto fino a questo momento e donato con grandissima generosità ad Alex.

Amici 21: Michele Bravi regala un ineidto ad Alex

L’artista di Città di Castello ha voluto fare un regalo incredibile al giovane cantante di Amici, donandogli un singolo inedito scritto da lui ma mai cantato. Si tratta di un pezzo che risale a cinque anni fa, ma che è stato a lungo tenuto nel cassetto in attesa del ‘proprietario’ più adatto.

Spiega Bravi: “Pensavo che la mia voce non poteva riuscire a cantare bene questa canzone. Tu hai una timbrica molto diretta, cristallina, ho visto in te la possibilità di dare voce a quelle cose“. Parole rivolte dallo stesso artista ad Alex in sala prove, davanti alla coach Lorella Cuccarini. Un momento che ha emozionato tutti i suoi fan.

Alex di Amici canta Senza chiedere permesso

La canzone in questione s’intitola Senza chiedere permesso e nasce da sensazioni forti provate da Bravi qualche anno fa. All’epoca stava vivendo una storia d’amore e aveva iniziato a riflettere su come non si possa chiedere permesso per entrare nella vita degli altri. “Ci manteniamo spesso un passo indietro, ci mettiamo così tanto in posizione d’ascolto che non riusciamo a parlare: con quella frase volevo ricordare a me stesso che non si può chiedere sempre permesso“, ha sottolineato il cantautore di Inverno dei fiori, spiegando il senso forte di questo brano all’allievo della scuola di Amici.

