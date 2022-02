Non soltanto le rivelazioni sul suo orientamento e gli “innamoramenti artistici” con altri uomini, Morgan a Belve ha parlato anche di Michele Bravi e Marco Mengoni. Il cantautore ha dichiarato di non sentire più Mengoni, mentre ha confessato di aver chiamato di nascosto Bravi.

“Se ho amici veri tra i miei colleghi? In verità pochissimi, credo perché non mi capiscono. Hanno paura di me, sono poco… forse loro sono invidiosi e non so perché. Non saprei dire il motivo, io non riesco a capire la logica dell’invidia. Sono stato rimosso da diversi posti.

Io ho scoperto Marco Mengoni, ma lui non ha dimostrato gratitudine. Perché? Lui è circondato da discografici che gli dicono ‘non devi assolutamente avere contatti con Morgan’. Guardi che è completamente accerchiato. Poi anche lui adesso penserà ‘ok evidentemente sì sarà il male Morgan’. Perché hanno paura che io entri in contatto con lui in qualche maniera.

Pensi che adesso mi sto sentendo segretamente con Michele Bravi. Sì ci sentiamo al telefono in questo periodo. Se mi scoprono… al massimo rischiano che canti qualche canzone decente”.