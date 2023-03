Michele Bravi: la mossa social prima del serale di Amici

Michele Bravi sarà uno dei nuovi giudici del serale di Amici insieme a Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio. Per questa sua nuova responsabilità ha già rilasciato una lunga dichiarazione – che trovate anche qua sotto – ma quel che oggi è finito al centro del gossip è la sua ultima ‘mossa social’, che lo ha visto mettere ‘segui’ a tre concorrenti che si troverà costretto a giudicare dalla prossima settimana.

Sono tre cantanti, ovvero Angelina Mango, Federica Andreani e Wax.

Che siano questi tre i suoi preferiti quindi?

“Cari ragazzi di Amici, io sarò una delle tre persone sedute sulla poltrona rossa a guardarvi nel vostro primo grande spettacolo. È finalmente arrivato il momento in cui dovete restituire la sicurezza che vi hanno regalato tutte le persone che hanno speso anche solo un secondo delle loro giornate per capire cosa avevate da raccontare. Il pubblico sarà, per voi che state diventando professionisti, una delle più grandi storie d’amore della vostra vita”.

Il cantante ha poi continuato:

“Sono stato chiamato a giudicare e proverò a farlo con una premessa. Non ho mai pensato che esistessero brutte canzoni e belle canzoni, brutte esibizioni e belle esibizioni. Penso che esistano canzoni che posso capire e canzoni che non posso capire, esibizioni che riesco a decifrare e altre che parlano una lingua che non conosco. Spero di potervi comprendere e decifrare sempre. Se non dovesse accadere, non pensate mai che il mio possa essere un giudizio negativo, sarà soltanto la richiesta di uno spettatore che cerca di dirvi ingenuamente: “Spiegalo anche a me, fai entrare anche me”.

Conosco la vostra euforia perché come voi sono nato con questa assurda presunzione di avere delle cose da dire, di raccontare una storia nella speranza che la mia esperienza individuale potesse diventare uno sfogo universale, aperto a tutti. Ed è una presunzione meravigliosa”.