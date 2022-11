Michele Bravi ha inviato sue foto private ad un famoso attore di Hollywood: “Ha apprezzato”

Dopo Nina Moric (con le sue risposte surreali), ieri Francesca Fagnani a Belve ha intervistato anche Michele Bravi. Il cantante ha parlato di X Factor, Sanremo, del dramma dell’incidente e anche di argomenti più leggeri. Sembra infatti del l’interprete de Il Diario Degli Errori abbia inviato alcune sue foto molto, molto, molto private ad un divo di Hollywood. Stando al racconto di Michele Bravi questo attore famoso avrebbe apprezzato gli scatti.

Francesca Fagnani ha chiesto al suo ospite di svelare l’identità di questo uomo famosissimo con cui si è divertito in chat: “Lei ha raccontato di aver inviato sue foto particolari ad un importante celebrity che l’apprezzava particolarmente. Dice poi che lui l’aspettava e non c’è andato e che si è giocato la possibilità. Adesso però fuori il nome. Tanto a Hollywood non ci guardano può svelare tutto“.

Michele Bravi però non si è sbottonato: “Ma dove l’ho raccontato? Probabilmente ero ubriaco dai. Il nome non posso farlo uscire e come faccio?! Anche perché se poi mi va male con la persona con cui sto, un messaggino lo rimando, che ne so. Diventa un caos se parlo. Ok che non ci sentono in America da Belve. Ma no dai non posso. Ok è un attore famoso, un attore! Non dico altro. Dai età è intorno alla mia età. Però non so precisamente gli anni“.

Adesso però Michele tira fuori sto nome!

“ma a Hollywood non è che vedono #belve” ma questa intervista a Michele Bravi? surreale e divertentissima. Adoro. — GiuliahavistoiQueen🤟(11.07.2022✨) (@Giu_ggiola) November 2, 2022

La celebrity di Hollywood sarà uno che ha fatto la comparsa in due episodi di NCIS. #Belve — Paolo (@provolinob) November 2, 2022

Michele Bravi parla della persona con cui è fidanzato.