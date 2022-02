Michele Bravi oggi pomeriggio è stato ospite a Domenica In dalla sua amica Mara Venier dove ha ricevuto lodi e complimenti. Poche ore prima però, nel medesimo canale, ha ricevuto un gratuito e duro attacco da parte di Vittorio Sgarbi.

Ospite di Dedicato di Serena Autieri, Vittorio Sgarbi si è lasciato andare ad un pessimo commento sul cantante definendolo “tutta femmina”. Nel mirino del critico d’arte ci sarebbe finita la cover di Lucio Battisti, Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi, che Michele Bravi ha proposto durante la serata delle cover al Festival di Sanremo.

“C’era quell’altro che cantava una canzone di Battisti ‘..come può uno scoglio‘, che si chiama Bravi, tutto femmina. E cantava rivolgendosi ad una donna come se fosse un maschio. La canzone è fatta da Battisti per una donna e lui era un uomo e la declinava al maschile”.

Michele Bravi, infatti, non ha intonato il verso “quando lei se ne andò” scritto da Lucio Battisti, ma lo ha rivisitato in “quando lui se ne andò”, mandando in confusione Sgarbi. La reazione che Serena Autieri ha avuto all’attacco del critico nei confronti di Michele è stata: “Adesso i cantanti hanno questo modo di vestirsi in modo stravagante“.



Michele Bravi canta Lucio Battisti al Festival di Sanremo



