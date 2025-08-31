24.3 C
Michele Bravi e il dolce momento con la mamma a Venezia

Da StraNotizie
Michele Bravi ha partecipato al red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, dove ha sfilato con una signora elegantissima. Durante l’evento, il cantautore ha dolcemente sistemato i capelli della donna, il momento è stato condiviso su TikTok dall’account di Verissimo, con la didascalia “Questo momento”.

Il video ha ottenuto oltre 444mila visualizzazioni ed è stato accompagnato da numerosi commenti entusiasti. Tuttavia, molti spettatori hanno inizialmente scambiato la signora bionda per Lunetta Savino, l’attrice famosa. La verità è stata chiarita dallo stesso account: si trattava della mamma di Michele Bravi, che ha ricevuto una pioggia di complimenti come “Dolcissimo” e “Meraviglioso”.

Il cantautore, oltre alla carriera musicale, si dedica anche all’acting e alla regia di cortometraggi. Ha pubblicato su Instagram alcune foto con la mamma, accompagnate dalla didascalia: “Ciao mamma guarda come mi diverto”, suscitando anche qui numerosi commenti positivi.

Michele Bravi ha rivelato in un podcast di essere cresciuto con i nonni, poiché i suoi genitori erano molto giovani e lavoravano come medici. Nonostante avessero poche risorse, ha imparato da loro a vivere le cose belle della vita con naturalezza.

