Michele Bravi chiude le Summer Nights in Liguria

Michele Bravi, uno dei cantautori più apprezzati della nuova generazione italiana, sarà protagonista della chiusura della dodicesima edizione della rassegna musicale Summer Nights – Radio Subasio Music Club, che si svolgerà al Brugnato 5Terre Outlet Village. Durante l’evento, che avrà inizio alle 21, Bravi alterna momenti di musica a dialoghi con Gianluca Giurato di Radio Subasio. L’esibizione sarà registrata e trasmessa il giorno successivo, per permettere anche agli ascoltatori a casa di vivere l’emozione del concerto.

L’ingresso all’evento è gratuito e i negozi dell’outlet rimarranno aperti fino a mezzanotte, offrendo un’opportunità unica di unire musica, shopping e atmosfera estiva nella Val di Vara. Michele Bravi, vincitore della settima edizione di Xfactor, è noto per il suo stile che riesce a trasformare ogni concerto in un’esperienza intima, dove parole e melodie raccontano storie di amore, perdita e rinascita.

Sul palco, Bravi propone un mix di eleganza e intensità, modulando la propria voce in modo da emozionare il pubblico, passando da sussurri delicati a esplosioni di sentimento. Durante il concerto, verranno ripercorsi i brani che hanno segnato la sua carriera, con possibili sorprese, come rivisitazioni inedite e interazioni con i fan. L’ambiente suggestivo del Brugnato 5Terre Outlet Village, immerso tra le colline liguri e vicino al mare, farà da sfondo a questo finale della rassegna, che negli anni ha ospitato grandi nomi della musica italiana e internazionale.