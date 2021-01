Maria De Filippi ha invitato Michele Bravi ad Amici per presentare il suo nuovo singolo Mantieni il Bacio. Il cantante di Nero Bali si è esibito sulle note del suo ultimo pezzo (che anticipa l’uscita dell’album La Geografia del Buio) e al termine la padrona di casa gli ha fatto notare una cosa curiosa. Kween Mary si è accorta che tutti i suoi alunni hanno applaudito l’ospite, tutti tranne uno, Samuele, che è rimasto fermo e in silenzio per tutta la performance.

“Sei stato bravissimo davvero, sul serio. Ma sai una cosa? Io vedevo i ragazzi con i loro grandi applausi, però poi ce n’era uno, che invece ti guardava intensamente e basta. Lui non faceva nessun applauso, ma credo fosse il più colpito. Vediamo se lui spiega il perché”.

Il ballerino ha spiegato che il mancato applauso non significa che non sia stato toccato dall’esibizione di Michele Bravi, anzi: “Diciamo che è una cosa che penso sempre. Un mio caro amico mi ha insegnato una cosa. Mi ha detto che quando l’arte ti colpisce oltre ogni modo, non devi fare rumore. Quindi non me la sono sentita di applaudire, per rispetto. Le parole di una sua vecchia canzone mi hanno aiutato tanto. Il Diario Degli Errori è la canzone che mi ha permesso di trovare me stesso nella danza. Michele Bravi è straordinario per me e non ho altre parole per descriverlo“.

Il Diario Degli Errori resta forse anche il mio pezzo preferito di Michele, ma Mantieni il Bacio ha davvero un testo meraviglioso.

Michele Bravi con la sua “Mantieni il bacio” ci sta regalando un momento di pura emozione! PELLE D’OCA 🤩✨ #Amici20 @michele_bravi pic.twitter.com/Zg3swOQf0R — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 23, 2021

“Un mio amico mi ha insegnato che quando l’arte ti colpisce non devi fare rumore” Samuele è un’anima preziosa, e Michele è troppo puro. ✨ #Amici20 pic.twitter.com/MDZY8VE1hA — una bimba di zia Mara. 🌻🌈🐍 (@bimbadiziamara) January 23, 2021

Michele Bravi: ascolta il nuovo singolo, Mantieni il Bacio.