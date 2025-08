Michelangelo Frammartino: l’artista calabrese da riscoprire

Nel panorama del cinema contemporaneo, esistono registi poco conosciuti al grande pubblico ma di grande importanza per gli esperti del settore. Tra questi, spicca Michelangelo Frammartino, un talento calabrese che ha fatto parlare di sé per il suo approccio unico.

Il lungometraggio di esordio di Frammartino, un documentario girato con mezzi minimi nel paese natale, ha recentemente ottenuto un restaurato e una menzione sul New York Times, nonostante fosse uscito nel 2003 e non avesse nemmeno una pagina Wikipedia. Questo restauro ha consentito al film di essere proiettato a New York, richiamando l’attenzione su un regista che ha realizzato solo altri due lungometraggi, “Le quattro volte” (2010) e “Il buco” (2021). Mentre “Il buco” è disponibile su RaiPlay, gli altri titoli non si trovano sulle principali piattaforme di streaming, ma alcuni appassionati hanno caricato le pellicole su YouTube.

La critica del New York Times elogia i ritmi meditativi delle opere di Frammartino, sottolineando come i suoi film offrano una fuga dalla vita quotidiana, invitando gli spettatori ad immergersi in un’esperienza visiva quasi mistica.

Il suo ultimo film, “Il dono”, come i precedenti, è ambientato in Calabria e si distingue per la quasi totale assenza di dialoghi. La trama segue le vite di un anziano, interpretato dal nonno del regista, e di una giovane donna che offre prestazioni sessuali per avere passaggi in auto in città. Le immagini suggestive della regione contrastano con un’innegabile malinconia e un senso di vuoto, esprimendo la complessità delle vite dei personaggi che Frammartino ritrae con cautela.