Michela Murgia si rasa: "La sardità dei miei capelli ha ceduto" – Video

“Stamattina la sardità dei miei capelli ha ceduto ed è caduto il primo ciuffo. Con l’ultimo barlume del taglio abbiamo girato i lanci social di ‘Tre ciotole’. Poi abbiamo fatto questo”. Su Instagram la scrittrice Michela Murgia ha postato un video nel quale viene rasata a zero.

Nella clip l’autrice sarda, che recentemente in un’intervista ha raccontato di avere un tumore al quarto stadio, è in compagnia di alcune delle persone con le quali sta convivendo in questa fase della sua vita. “Sembra una festa, lo so, ma con gli amici, mio figlio e il sole di fuori, che cos’altro poteva essere?”, scrive Murgia.