Michela Miti racconta le sue sfide dopo il successo in Italia

Michela Miti, un’icona della commedia italiana degli anni ’80, si apre riguardo alle sue attuali difficoltà in un’intervista a Verissimo. Durante la puntata, l’attrice ripercorre momenti chiave della sua vita, dal successo personale a gravi crisi economiche, ammettendo: «Negli ultimi anni ho vissuto con i miei risparmi».

Le sfide odierne sembrano essere il risultato di un destino avverso. Michela racconta il dolore per la perdita del suo compagno e della madre, insieme a numerosi infortuni che l’hanno colpita. A complicare la situazione c’è anche un imminente sfratto. «Non è facile passare da una vita agiata a trovarsi completamente spiazzata, senza più nessuno», confida.

L’attrice, nota per il suo ruolo nei film di Pierino al fianco di Alvaro Vitali, vive ora nella periferia di Roma. Nonostante le avversità, trova forza nella fede e condivide: «Quando mi ritrovo sola la sera, i pensieri riaffiorano. Torna tutto quello che ho vissuto negli ultimi tempi». La sua voce si fa emotiva mentre esprime il desiderio di rafforzarsi. E conclude con una nota di speranza: «Non so cosa accadrà, ma voglio riuscire. Sarà bello, un giorno, poter dire che ce l’ho fatta».