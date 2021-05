Michela Giraud è stata una delle protagoniste della prima stagione di LOL – Chi ride è Fuori di Prime Video e ieri pomeriggio è stata ospite in collegamento di Massimo Bernardini a TvTalk.

“Noi non abbiamo paura dei grandi numeri. Ognuno di noi vive d’arte, ma deve anche pagarsi le bollette” @MichelaGiraud #tvtalk pic.twitter.com/dEDcIX09MS — Tv Talk (@TvTalk_Rai) May 29, 2021

Quando uno degli analisti in studio, riferendosi proprio alla sua esperienza a LOL, le ha chiesto: “Sei stata cinque ore chiusa dentro una stanza per LOL, riusciresti a starci anche per giorno dentro il Grande Fratello Vip?“, la comica ha risposto con la sua classica ironia: “Per quanti soldi?“, non prendendo di fatto le distanze dal reality show, che forse in futuro potrebbe ospitarla. A patto che Alfonso Signorini metta una mano sul portafoglio.



Michela Giraud al momento resta su Comedy Central

Al momento però Michela Giraud si gode il successo dietro il bancone del suo CCN su Comedy Central.

“Ho riempito il programma di scorrettezze così la gente impazzirà, non saprà più contro cosa scagliarsi in particolare. […] Nel mio salotto spin-off dello show, ho tre opinionisti che mi trattano malissimo. Sono tre esponenti del politicamente corretto: c’è una ragazza cinese, uno che si autodefinisce della lobby gay ed ho voluto portare in studio anche chi non ha più voce: i maschi bianchi eterosessuali, loro non contano più nulla”.

Io amo molto la Giraud, ma effettivamente ha un’ironia un po’ troppo tagliente per il pubblico di Canale 5, abituato ad avere nei cast dei reality attori comici del calibro di Gianluca Impastato e Roberto Ciufoli. Paterni e tranquilli. Immaginatevi una Michela Giraud che entra in casa sulle note di Mignottone Pazzo.