Michaela DePrince: La danza perde una stella a 29 anni, l’attivista africana che ha collaborato con Beyoncé

Michaela DePrince, una delle poche prime ballerine di danza classica, è scomparsa all’età di 29 anni, come annunciato sulla sua pagina Instagram. Nata in Sierra Leone, ha perso i genitori a causa della guerra civile e ha trascorso un’infanzia difficile in un orfanotrofio, dove era spesso discriminata a causa della vitiligine. A quattro anni, fu adottata da una famiglia americana e si trasferì negli Stati Uniti, dove scoprì la sua passione per la danza.

Il suo talento e la sua determinazione le permisero di superare molte barriere: a solo 17 anni, diventò la più giovane prima ballerina del Dance Theatre of Harlem. Successivamente, danzò per compagnie prestigiose come il Dutch National Ballet e il Boston Ballet, guadagnandosi riconoscimenti a livello internazionale.

Oltre alla danza, Michaela DePrince era attivamente coinvolta nel volontariato e difendeva i diritti dei bambini. Era ambasciatrice dell’organizzazione War Child, dedita a sostenere i giovani vittime di conflitti, e usava la sua visibilità per promuovere l’inclusività nel mondo del balletto. Nonostante le sfide del suo passato, ha sempre cercato di sensibilizzare il pubblico sulle questioni legate ai diritti dei bambini e alla lotta per l’inclusione.

La notizia della sua morte ha profondamente colpito il mondo della danza, ma le cause del decesso non sono state rivelate. Tra i momenti significativi della sua carriera, si annovera la collaborazione con Beyoncé nel video dell’album “Lemonade”, un progetto che affronta temi di giustizia sociale e diritti civili, importanti tanto allora quanto oggi nel dibattito pubblico americano.

Michaela DePrince rappresenta un simbolo di resilienza e speranza, evidenziando come la danza possa essere un mezzo per superare le avversità e per promuovere il cambiamento sociale. La sua eredità continua a ispirare molti, dimostrando che è possibile rompere le barriere e perseguire i propri sogni, nonostante le difficoltà. La sua vita e carriera rappresentano un viaggio eccezionale da un’infanzia difficile a una posizione di rilievo nel mondo dell’arte, servendo come esempio per futuri ballerini e attivisti.