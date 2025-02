Michaela Biancofiore, il suo carlino Puggy è il primo cane in Senato

La senatrice Michaela Biancofiore ha fatto storia portando il suo carlino Puggy negli uffici di Palazzo Madama, in seguito all’approvazione del regolamento ‘animalista’ del 29 gennaio, che permette l’accesso sperimentale di animali d’affezione negli uffici del Senato. Biancofiore ha confermato a AdnKronos di aver già portato il suo cane in ufficio per un paio di giorni. Non ci sono foto di questo evento, ma la senatrice promette di tornare con il suo cagnolino nei prossimi giorni, attirando sicuramente l’attenzione di cronisti e fotografi.

Il permesso per il carlino è stato ottenuto grazie a una deroga al regolamento, che non è ancora completamente operativo. Puggy è stato il primo animale, tra quelli di proprietà di un senatore, a entrare a Palazzo Madama, anche se un altro cane era già presente per supportare un centralinista non vedente. Con il nuovo regolamento, si prevede che nei prossimi giorni venga raccolta la documentazione necessaria, che include numerose prescrizioni, affinché anche altri cani appartenenti a senatori e dipendenti possano accedere negli uffici del Senato.

Questo evento rappresenta una novità per il Senato, che apre le porte a una maggiore integrazione degli animali negli spazi di lavoro, sottolineando una crescente attenzione al benessere degli animali e alla loro presenza nella vita pubblica. La senatrice Biancofiore sembra entusiasta di questa iniziativa, che potrebbe segnare un cambiamento significativo nel modo in cui gli animali d’affezione vengono accolti nelle istituzioni.