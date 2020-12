Michael Terlizzi è diventato popolare in tv solo per essere stato tra il pubblico de L’Isola dei Famosi a supportare suo padre Franco. Dopo un articolo su Biccy e i complimenti di Vladimir Luxuria il ragazzone è stato notato anche a Barbara d’Urso, che l’ha portato a Pomeriggio 5 tra i suoi opinionisti. Nel 2019 il figlio di Franco è anche sbarcato nell’ultima edizione del Grande Fratello di Carmelita, dove ha legato molto con Cristian Imparato. Da quel momento di Michael Terlizzi in tv si sono perse le tracce, ma adesso il belloccio è tornato sul piccolo schermo, anche se non in Italia.

L’ex gieffino ha seguito le orme di alcuni personaggi televisivi italiani ed è volato in Spagna (dove tanto amano il trash italiano). Terlizzi jr è approdato nella versione iberica di Uomini e Donne. Proprio come Giorgia Iarrera, anche Michael Terlizzi è diventato un corteggiatore di Mujeres y hombres y viceversa. Personalmente credo sia una scelta azzeccata, se saprò farsi notare il prossimo anno sarà sul trono e poi magari anche a Supervivientes. In Spagna infatti sanno sfruttare benissimo tutti i personaggi dei loro programmi più leggeri (che riciclano ovunque).

Michael Terlizzi a Mujeres y Hombres y Viceversa: i video.