Michael Terlizzi al Gran Hermano Vip parla italiano con Oriana: “Conosco Daniele!”

Le nuove linee guida di Pier Silvio Berlusconi a quanto pare valgono solo per Mediaset Italia, perché al Gran Hermano Vip ieri sera è stato il trionfo del trash che tanto amiamo. Tra i concorrenti c’è un’ex naufraga che sta con un tronista, Oriana (che non ha bisogno di presentazioni) e anche un’ex gieffino che ha partecipato ad un GF di Barbara d’Urso. Gli autori del GH Vip hanno arruolato Michael Terlizzi, che si è presentato sul tappeto rosso senza maglietta e con delle enormi ali da angelo. Il ragazzone è anche stato ‘usato’ per accogliere Karina (María Isabel Llaudes Santiago), la versione spagnola di Orietta Berti.

Il ragazzone è noto in Spagna perché nel 2020 ha partecipato ad una delle ultime edizioni di Mujeres y Hombres e y Viceversa (Uomini e Donne spagnolo), dove ha conosciuto Oriana Marzoli!

La cara de mi madre cuando le presenté a mi novio#GHVIPEstreno pic.twitter.com/LcabDdm7CR — Gran Hermano (@ghoficial) September 14, 2023

Michael, a Oriana: “Nosotros nos hemos visto otra vez, en Mujeres y Hombres” #GHVIPEstreno pic.twitter.com/yLGYj3PplA — Gran Hermano (@ghoficial) September 14, 2023

Michael Terlizzi incontra Oriana Marzoli e parla di Daniele Dal Moro.

La conduttrice del Gran Hermano Vip ha presentato l’italiano dicendo che Oriana lo conosce e che i due potrebbero avere dei conti in sospeso. In realtà quando lui è entrato nella grotta dov’era la Marzoli, lei nemmeno l’ha riconosciuto. Michael Terlizzi le ha dovuto ricordare (parlando in italiano) dove si erano già visti: “Ti conosco, ti ho vista nel tuo GF Vip. Comunque ho fatto anche io il Grande Fratello in Italia. Con Daniele l’ho fatto. Ma adesso possiamo parlare ancora in italiano? E noi ci siamo visti anche dal vivo, non so se ricordi a Uomini e Donne, due anni fa“. Oriana incredula ha subito risposto: “Non ci credo! Davvero l’hai fatto?! Oddio con Daniele? Veramente? Ma hai visto che ancora sto con lui?! Sì che bello. Tu a Uomini e Donne? Può essere ma non ricordo“.

Altro che conti in sospeso, questa nemmeno si ricorda di lui.