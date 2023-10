Michael Terlizzi al Gran Hermano, un ragazzo gay si innamora di lui: la reazione

Michael Terlizzi dentro la Casa del Gran Hermano Vip è diventato molto amico di Albert Infante, un ragazzo gay noto in Spagna per aver partecipato all’edizione locale di Got Talent e aver fatto della fluidità di genere il suo stile di vita. All’interno della Casa – così come nella sua vita – Albert indossa abiti sia maschili, sia femminili, come più si sente a suo agio.

Fra chiacchiere, coccole e confidenze, Albert Infante sembrerebbe essersi preso una bella cotta per Michael Terlizzi e gli autori inizialmente credevano che fosse una cosa ricambiata. Messo davanti a questo rapporto l’ex gieffino di Barbara d’Urso ha messo i puntini sulle i: “Sono etero, quella con Albert è un’amicizia!“; anche se Infante – parlando con gli altri inquilini – ha espresso il proprio sospetto: “Secondo me mente, ha paura di ciò che dice la gente“.

Michael: “Yo soy heterosexual. Es imposible que en 2023 no se pueda pensar que lo mío con Albert es una amistad” #GHVIPDBT3 pic.twitter.com/RALFzuAfQc — Gran Hermano (@ghoficial) October 1, 2023

Michael Terlizzi e Albert Infante, un deja-vu?

Quello che sta succedendo in Spagna in questi giorni è successo anche in Italia nel 2019 al Grande Fratello con protagonisti Michael Terlizzi e un altro ragazzo gay, ovvero Cristian Imparato. Anche all’epoca Cristian si legò moltissimo a Michael tanto da arrivare a esprimere pubblicamente i dubbi sulla sua s3ssualità.

“Magari è normale che mi sorga il dubbio sulla sua s3ssualità, di un essere che reprime. Magari per la famiglia e per tanti ragionamenti che si fa lui, tende a coprire mostrandosi per l’etero della situazione”.

Terlizzi dal canto suo, come sta succedendo oggi, ha sempre negato di avere un orientamento diverso da quello etero. “A me i ragazzi effemminati mi stanno anche simpatici e sono divertenti, ma io non posso cadere nella sua trappola, sono etero“.