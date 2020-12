Michael Stipe sta lavorando sul primo e nuovo album da solista, che ha deciso di completare da solo, nonstante non sappia suonare uno strumento.

Da frontman dei R.E.M. a cantautore a 360 gradi. Michael Stipe è pronto a creare un nuovo album, il suo primo da solista. E lo sta facendo diversamente rispetto al passato. Se con la storica band il cantante era solito dedicarsi solo ai testi, lasciando agli altri la composizione delle musiche, stavolta Stipe ha scelto di fare tutto da solo, anche se c’è un piccolo problema: non sa suonare nessuno strumento.

Michael Stipe: nuovo album da solista

In alcune dichiarazioni rilasciate ad Uncut, Michael ha parlato del nuovo album che sta registrando: “Al momento ho 18 canzoni sulle quali sto lavorando, alcune sono più complete di altre, alcune hanno il testo, altre no“.

Microfono

Ai pezzi per il suo primo album solista ha deciso di lavorare con grande calma, l’ex R.E.M., anche perché vuole registrarlo da solo, nonostante non sappia suonare alcuno strumento: “Ho alzato delle barricate sul mio cammino decidendo di comporre da solo gran parte di questa nuova musica […] Sto componendo cose per le quali non ho alcuna esperienza, ma è proprio questo che mi entusiasma. Non so suonare uno strumento e questo rende il processo compositivo ancora più elettrizzante per me. Perché io non so cosa sto facendo davvero e non ho paura dei suoni stupidi“.

Michael Stipe parla del suo primo lavoro solista

Massima creatività senza alcuno schema e senza alcuna preclusione. Questo il progetto alla base del nuovo album del cantautore americano: “Voglio qualcosa che mi faccia sentire che sto vivendo davvero il momento, all’età di 60 anni non voglio fare le cose facili. Posso fare quel che mi pare, in sostanza, sono a un punto della vita in cui non devo compiacere nessuno, se non me stesso“. Parole che alzano le aspettative verso il suo primo album solista. Non resta che aspettare ancora qualche mese per vedere cosa verrà fuori dal suo lavoro.

