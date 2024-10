Michael Schumacher: La verità sul suo ritorno. Come sta davvero?

Dopo il grave incidente del 29 dicembre 2013, la vita di Michael Schumacher è cambiata radicalmente. L’ex pilota di Formula 1, sette volte campione del mondo, ha ricevuto trattamenti medici costosi, che hanno superato i 70 milioni di euro, ma le sue condizioni sono rimaste critiche e, ad oggi, non si è più ripreso. Recentemente, si è parlato di una clamorosa presenza di Michael al matrimonio della figlia, Gina Maria, tenutosi il 28 settembre scorso a Maiorca. La giovane si è sposata con Iain Bethke in una cerimonia molto riservata, e le notizie di un suo presunto arrivo hanno rapidamente occupato le prime pagine dei media, soprattutto in Germania.

Tuttavia, il noto neurochirurgo finlandese Jussi Posti ha espresso dubbi sulla possibilità che Schumacher potesse realmente essere presente. Intervistato dal quotidiano Iltalehti, Posti ha categoricamente escluso un viaggio di Schumacher dalla Svizzera, dove è attualmente in cura, verso Maiorca. Secondo il medico, basandosi su informazioni limitate, “non credo che conduca una vita molto attiva” e che le sue condizioni siano piuttosto gravi, poiché dopo anni di immobilità i pazienti diventano fragili e rigidi.

Jussi Posti ha anche comunicato che, stando alle sue valutazioni, si può presumere che Schumacher si trovi in uno stato di salute stabile da molti anni e che non ci siano stati cambiamenti significativi nel suo quadro clinico. Ha dichiarato che il recupero funzionale dei pazienti in situazioni simili tende a stagnare dopo due anni, lasciando intendere che Schumacher abbia mantenuto le stesse condizioni per un decennio.

Nonostante le rassicurazioni del medico, i tifosi e i sostenitori di Schumacher nutrono ancora speranze. La figura del pilota, noto per i suoi incredibili successi in pista, resta nel cuore di molti, che sognano un possibile ritorno anche nella vita pubblica. Michael Schumacher ha sempre ispirato i suoi fan a credere nei miracoli, e chissà, un ultimo miracolo potrebbe ancora verificarsi.