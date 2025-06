Michael Schumacher: il dramma senza risposte dei tifosi

La situazione di Michael Schumacher continua a preoccupare i suoi sostenitori, poiché da molto tempo non si hanno notizie sulle sue condizioni. L’ex campione di Formula 1 non appare in pubblico dal 29 dicembre 2013, data in cui ebbe un grave incidente sciistico a Méribel, in Francia. La sua famiglia ha sempre mantenuto un rigoroso riserbo riguardo alla sua salute, limitando le informazioni sull’ex pilota.

Attualmente, Schumacher risiede nella sua villa a Maiorca, dove ha accesso solo ai familiari, agli amici più intimi e allo staff medico. In passato, Elisabetta Gregoraci aveva dichiarato che il pilota comunica perlopiù tramite espressioni oculari. Recentemente, la mancanza di risposte alle comunicazioni da amici ha colpito duramente i suoi fan.

In un’intervista, Riccardo Patrese, ex compagno di squadra di Schumacher, ha rivelato di aver cercato di contattarlo dopo l’incidente, senza però ricevere risposta. Patrese ha offerto alla famiglia di aiutare il suo amico, sostenendo che una voce familiare potrebbe risvegliare alcune memorie. Tuttavia, la moglie Corinna ha gentilmente declinato l’offerta, affermando che non era il momento giusto.

La perdita di speranza ha profondamente rattristato i fan, che avrebbero voluto che fosse tentato ogni possibile aiuto per il sette volte campione del mondo. Patrese ha anche ipotizzato che Schumacher avrebbe potuto continuare nel motorsport, magari influenzato dalla carriera del figlio Mick, e si è chiesto quali opportunità avrebbe potuto avere oggi.