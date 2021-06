Molto spesso medium e sensitivi collaborano con le forze dell’ordine per casi difficili da risolvere. Ed è il caso di

Michael Schneider, che ha aiutato la Polizia nelle ricerche di Peter Neumair e Laura Perselli, i coniugi uccisi dal loro figlio, Benno.

Il sedicente sensitivo in un’intervista concessa al Corriere della Sera ha parlato di Denise Pipitone. Secondo l’uomo la bambina non verrà mai ritrovata.

“So che le mie parole saranno inaccettabili che con piaceranno a Piera Maggio, ma purtroppo ho la chiara percezione che Denise non sarà mai trovata ed il caso non sarà mai risolto.

Ricevo chiari segnali rispetto al fatto che sarà meglio per i familiari cercare pace e chiudere il caso, anche se so che le mie parole sarebbero inaccettabili per una madre. Sento che si potrà cercare Denise per altri 17 anni e oltre senza trovarla mai.

Mi basta guardare una foto per sentire se quella persona è viva o morta. Raramente vedo immagini. Se voglio trovare uno scomparso prendo una mappa e lascio che i miei occhi e le mie dita vaghino sulla cartina sempre più nel dettaglio finché si fermano su un punto preciso. Non mi occorre sapere molto del caso: solo il nome della persona, il luogo di residenza e l’ultimo di avvistamento. Ad esempio nel caso di Saman, la mia intuizione è che Saman sia morta e si trova a nord di Novellara, intorno a un boschetto, a quello che sembra un piccolo stadio di calcio“.

Michael Schneider ha lavorato al caso di Maddie McCann.

Dieci anni fa il sensitivo ha collaborato con la Polizia per ritrovare Maddie McCann, la bambina sparita in Portogallo nel 2007. L’uomo sosteneva di sapere con esattezza dove fosse sepolta la piccola. Ad oggi il corpo di Maddie non è stato ritrovato. Quindi direi a Piera Maggio di continuare a sperare e agli agenti di proseguire con le indagini.

“La piccola purtroppo è morta – ha confermato Michael Schneider alle autorità giudiziarie – ed è sepolta in Portogallo a nord-est di Lagos. Vicino a Praia da Luz dove la famiglia McCann era in vacanza. Non fornisco queste informazioni con leggerezza e senza mettermi costantemente in discussione, perché sono consapevole della responsabilità di ciò che faccio”.