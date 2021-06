Michael McGee non lo conosce nessuno, ma la sua faccia è famosissima. Anzi, la sua faccia mentre “trattiene una puzzetta” è famosissima.

Questo meme, infatti, circola sul web dal 2013 ed è conosciuto principalmente come “ragazzo che trattiene una puzzetta vicino ad una ragazza carina”. Che fine ha fatto ma soprattutto com’è ora il protagonista? A porsi la domanda ed a darsi una risposta è stato BuzzFeed.

“Tutto è iniziato nel 2013” – si legge su Webboh – “Io e il migliore amico Mathew, artefice della foto virale, ci conosciamo dalla quarta elementare. Non credo che avessimo dei posti assegnati in classe, non riesco a ricordare per davvero come io sia finito seduto accanto ad Amber (ndr, la ragazza che si vede nello sfondo del meme), è una ragazza carina, a un certo punto ho preso una cotta per lei“.

E ancora:

“Sono andato a dormire una notte, ho lasciato il telefono sul comodino, mi sono svegliato e il mio telefono era rovente. Pensavo fosse un corticircuito, ma guardai il telefono e vidi un mare di notifiche. Un ragazzo su Reddit aveva pubblicato la foto scrivendo “quando un ragazzo trattiene una puzzetta di fronte a crush”. Da lì, è diventato un meme universale“.

E’ stato proprio Mathew a dire a Michael di gonfiare la vena della testa per simulare di trattenere qualcosa per rendere più simpatica la foto: “Gonfia le vene e ti scatto la foto“. Detto, fatto. Meme servito.

Shoutout to @BuzzFeedVideo for the opportunity to share my meme story!

Y’all check it out 🤓👇🏼👇🏼https://t.co/foismzpDGz — mike! (@McGeezyyy) May 30, 2021

O rapaz do meme se segurando, Michael McGee pic.twitter.com/oTRSMvlTJd — como os famosos eram/estão? (@comoelesestao) May 21, 2021