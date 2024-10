MICHAEL KIWANUKA IN CONCERTO A MILANO A MARZO: DETTAGLI E BIGLIETTI

Michael Kiwanuka ha annunciato un unico concerto in Italia, previsto per lunedì 3 marzo 2025 all’Alcatraz di Milano. In questa occasione, l’artista britannico presenterà il suo quarto album in studio, “Small Changes”, che sarà pubblicato il 15 novembre 2024 tramite Polydor Records. Questo nuovo lavoro è particolarmente atteso in quanto rappresenta il seguito di “KIWANUKA”, il suo terzo LP uscito nel 2019, che ha ottenuto riconoscimenti prestigiosi, tra cui il Mercury Prize, e nomination ai Grammy e ai Brit Awards.

Recentemente, Kiwanuka ha rilasciato una nuova traccia intitolata “The Rest of Me”, accompagnata da un videoclip diretto da Yout. Attualmente, l’artista si trova in tour negli Stati Uniti insieme a Brittany Howard, ma ha già pianificato e annunciato un tour nel Regno Unito e in Europa per il prossimo anno. Kiwanuka torna in Europa dopo il successo avuto nei festival estivi, tra cui una performance al Pyramid Stage del Glastonbury e un concerto da headliner al Wilderness Festival.

Il nuovo album “Small Changes” arriva dopo cinque anni da “KIWANUKA” e sembra consolidare ulteriormente il suo status di cantautore di rilievo nella sua generazione. Per questo progetto, Michael ha collaborato nuovamente con i co-produttori Brian “Danger Mouse” Burton—celebre per aver lavorato con artisti come Gorillaz, Black Keys e Gnarls Barkley—e Inflo, noto per il suo lavoro con Sault, Adele e Cleo Sol. Queste collaborazioni sono il risultato di un processo creativo che è continuato sin dal precedente album “Love & Hate”, uscito nel 2016 e che ha raggiunto il primo posto nelle classifiche del Regno Unito.

Per chi fosse interessato, il concerto di Milano si svolgerà il 3 marzo 2025 presso l’Alcatraz. I biglietti sono già disponibili per l’acquisto. Se desideri ulteriori informazioni e aggiornamenti, puoi visitare il sito ufficiale e le pagine social dell’artista. Con l’uscita di “Small Changes” e il suo prossimo tour, Michael Kiwanuka si prepara a confermare il suo talento e il suo impatto nella scena musicale.