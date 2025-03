MICHAEL KIWANUKA: Concerto di Stasera a Milano – Scaletta e Biglietti

Michael Kiwanuka si esibirà questa sera all’Alcatraz di Milano per l’unico concerto italiano del suo tour, presentando il suo quarto album in studio “Small Changes”, in uscita il 15 novembre 2024 per Polydor Records. Questo atteso lavoro segue “KIWANUKA”, il suo terzo LP uscito nel 2019, che ha vinto il Mercury Prize e ottenuto nomination ai Grammy e ai Brit Awards.

La setlist prevista per il concerto include brani come “The Rest of Me”, “Follow Your Dreams”, “You Ain’t the Problem”, “Father’s Child”, “Black Man in a White World”, e “Rule the World”, tra gli altri. Il finale prevede un encore con “Cold Little Heart” e “Love & Hate”.

Dopo cinque anni dall’ultimo album, Kiwanuka torna con “Small Changes”, che conferma il suo status di cantautore influente. Ha collaborato nuovamente con i co-produttori Brian “Danger Mouse” Burton e Inflo, per un processo creativo che risale a “Love & Hate”, album che ha raggiunto il primo posto nel Regno Unito nel 2016.

I dettagli per il concerto indicano che si svolgerà lunedì 3 marzo 2025 a Milano presso l’Alcatraz, dove i fan potranno assistere a una performance che si preannuncia memorabile. I biglietti sono disponibili per l’acquisto online. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale di Michael Kiwanuka e le sue pagine social.