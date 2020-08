Il paio di scarpe da ginnastica più caro al mondo. Sono le ‘Air Jordan 1’ che sono state battute ad un’asta di Christie’s per 615.000 dollari, superato il record per le sneaker più costose della storia, a meno di tre mesi dal precedente massimo pagato per un modello simile.

Le scarpe, che riprendono le rifiniture rosse e bianche, nonché la classica ‘virgola’ della Nike, furono indossate da Jordan il 25 agosto 1985 a Trieste in occasione di una esibizione tra la locale squadra, la Stefanel, e la Juve Caserta. Jordan, che aveva da poco chiuso la sua prima stagione ai Chicago Bulls, arrivò in Italia per un tour promozionale organizzato dalla Nike per lanciare in Europa le Air Jordan. La partita, in cui MJ indossò per tutto il match la maglia di Trieste (gli accordi prevedevano che avrebbe dovuto giocare un tempo con una squadra e un tempo con l’altra), passò allo storia soprattutto per la schiacciata con la quale ‘Air Jordan’, al termine di un contropiede, mandò in frantumi il tabellone del canestro. La scarpa sinistra ha ancora un pezzo di vetro incastonato nella suola rossa. “E’ stato un momento iconico nella storia dello sport”, ha detto ad AFP Caitlin Donovan, responsabile delle vendite di borse e scarpe Christie’s a New York, che ha organizzato l’asta online in collaborazione con Stadium Goods.

Indossando queste scarpe – il cui valore era stato stimato tra i 650 mila e gli 850 mila dollari – di taglia 13,5 (47,5 misura europea) nella combinazione di colori Chicago (bianco, rosso e nero), Jordan segnò 30 punti in quella partita.







