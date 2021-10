Dopo l’uscita di Lady Gaga (scopri che c’era sotto la sua maschera) Michael Jackson è stata la seconda maschera eliminata nella puntata finale di Star In The Star. Le esibizioni sulle note di The Way You Make Me Feel, Just Can’t Sto Loving You e Black or White, sono piaciute ai giudici, ma non sono bastate per evitargli l’eliminazione.

Nelle altre puntate abbiamo assistito alle eliminazioni di Elton John, Patty Pravo, Paul McCartney, Zucchero, Claudio Baglioni (rispettivamente Massimo Di Cataldo, Gloria Guida, Ronn Moss, Adriano Pappalardo e Luca Laurenti) ma questa volta a togliersi la maschera è stato Michael Jackson: ad interpretarlo per cinque puntate è stata Alexia.

Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci hanno speso delle belle parole per Alexia: “Michael Jackson è cresciuto nelle puntate. Stasera è stato bravissimo, o bravissima? In ogni caso le esibizioni di stasera sono state eccellenti. Poi essendo forse una donna non è facile cantare in maniera simile ad un uomo. Per me sei stata un crescendo, hai fatto sempre meglio quindi a te va il mio applauso sincero. […] Non ci sono motivazioni valide per eliminarlo, ma tra i tre preferisco Mina e Loredana. Non è un giudizio negativo per le tue performance sia chiaro. […] Stasera è stato bravissimo, ma giudicando tutte le serate credo che Mina abbia fatto un percorso migliore di Jackson e quindi elimino lui. Resta il fatto che è stato davvero stupendo stasera”.

MICHAEL JACKSON CHE DUETTA CON ANNA TATANGELO TUTTO QUESTO È ARTE #StarInTheStar pic.twitter.com/6MEQiR799y — trashtvstellare (@trashtvstellare) October 14, 2021

Michael Jackson di Star in the Star è Alexia.

Le maschere rivelate

Lady Gaga: Silvia Salemi

Elton John: Massimo Di Cataldo

Patty Pravo: Gloria Guida

Paul McCartney: Ronn Moss

Zucchero: Adriano Pappalardo

Madonna: Daniela Martani

Pino Daniele: Sal Da Vinci

Claudio Baglioni: Luca Laurenti

Lady Gaga: Silvia Salemi