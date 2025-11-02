Michael Jackson e le Accuse di Abuso: Il Caso Cascio

Gli eredi di Michael Jackson hanno versato 2,5 milioni di dollari a cinque membri della famiglia Cascio, amici del cantante, che lo accusano di abusi sessuali subiti durante l’infanzia. Questa informazione è emersa dal Financial Times, che ha ottenuto documenti riservati come assegni e corrispondenza. Il pagamento sarebbe l’ultima parte di un accordo extragiudiziale da 16,5 milioni di dollari raggiunto in passato. Tuttavia, le accuse sono al centro di una disputa legale che potrebbe influenzare l’eredità del Re del Pop.

Nel mese di ottobre, i membri della famiglia Cascio hanno affermato di essere stati manipolati e abusati da Jackson sin da bambini. Un giudice di Los Angeles dovrà decidere se il caso potrà continuare in tribunale o dovrà rimanere in arbitrato privato. I Cascio sostengono di aver firmato l’accordo di risarcimento senza comprenderne appieno le condizioni e chiedono di poter raccontare la loro versione dei fatti. Gli eredi di Jackson rifiutano le accusa, definendole “false” e accusano Frank Cascio, ex manager del cantante, di tentata estorsione.

La controversia potrebbe incidere anche sull’uscita del biopic “Michael”, previsto per il 2026. Il film, con un budget di 155 milioni di dollari, ha già subito diversi rinvii e ci sono voci che potrebbero escludere del tutto il tema delle accuse. Questa scelta ha suscitato critiche, con Dan Reed, regista di “Leaving Neverland”, che ha definito la sceneggiatura come un completo insabbiamento. Il produttore Graham King, invece, ha commentato che la vita di Jackson è complessa e il film cercherà di offrire una rappresentazione onesta, lasciando al pubblico il compito di formarsi un’opinione.

