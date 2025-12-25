Michael Douglas parla di Rob Reiner

Michael Douglas ha rivelato di aver parlato spesso con l’amico Rob Reiner dei problemi di dipendenza dei loro figli. Douglas ha condiviso la sua esperienza in un’intervista per la CBS, in cui ha parlato della pressione che si prova nel crescere un figlio con problemi di dipendenza. Il figlio di Douglas, Cameron, ha avuto problemi di droga in passato, ma ora sta vivendo una vita prospera.

Douglas ha lavorato con Reiner in due film, “The American President” e “And So It Goes”. Reiner aveva affrontato i problemi di dipendenza del figlio Nick, che è stato arrestato e accusato di omicidio di primo grado per la morte dei genitori. Nick Reiner era stato prescritto farmaci per la schizofrenia e aveva una storia di problemi di dipendenza.

Rob Reiner aveva detto in un’intervista che suo figlio stava bene e non faceva più uso di droghe da sei anni. Douglas ha reso omaggio a Reiner in uno speciale della CBS, insieme ad altri attori come Kathy Bates, Annette Bening e Albert Brooks.