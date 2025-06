Michael Douglas: ‘Mi vergogno per Trump’ al Taormina Film Fest

Michael Douglas è presente al Taormina Film Festival per ricevere un premio alla carriera. Durante una masterclass con il pubblico, l’attore ha commentato la politica estera di Donald Trump, dichiarando di sentirsi “vergognoso” e “in imbarazzo” per le azioni del suo paese.

Douglas ha affermato che gran parte della responsabilità per le tensioni globali ricade sugli Stati Uniti, scusandosi con i vicini come Canada e Messico, così come con i membri dell’Unione Europea e della NATO. Ha anche sottolineato l’ora negativa che stiamo vivendo, definendola la peggiore dal termine della Seconda guerra mondiale. Si è detto preoccupato per l’aumento delle spese per la difesa, osservando con dispiacere che il bilancio militare continua a crescere, in special modo negli Stati Uniti.

L’attore ha messo in discussione come, nonostante i progressi dell’intelligenza artificiale e della tecnologia, il mondo continui a essere segnato da conflitti e guerre, considerandolo “ridicolo”.

Questa sera, Douglas riceverà il Premio alla carriera al Teatro Antico, segnalando l’apertura del festival, insieme ad altre celebrità come Martin Scorsese e Monica Bellucci. È arrivato all’aeroporto di Catania ieri pomeriggio ed è stato accolto a Taormina dalla direttrice artistica Tiziana Rocca.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it