Miccio in giuria a Sognando Ballando al posto di Mariotto? Interviene Carlucci

Nell’ultima edizione di Ballando Con le Stelle, Guillermo Mariotto ha affrontato alcune difficoltà, abbandonando lo studio e saltando una puntata, ciò ha alimentato voci riguardo la sua assenza nel nuovo programma Sognando Ballando Con le Stelle. Tra i nomi circolati, c’è stato quello di Enzo Miccio, il quale ha confermato di aver ricevuto indiscrezioni, ma ha dichiarato di non avere informazioni concrete in merito. A questo proposito, il direttore di Novella 2000 ha chiesto a Miccio se sarà presente nel nuovo show, ricevendo una risposta ambigua.

Milly Carlucci, conduttrice del programma, ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, facendo chiarezza sulla giuria. Ha confermato che si sta prendendo in considerazione chi sarà parte della giuria, ma ha voluto mantenere un alone di mistero riguardo al ritorno di Mariotto. La Carlucci ha sottolineato l’importanza di scegliere candidati non solo per professionalità ma anche per le loro caratteristiche personali. Sebbene Mariotto abbia avuto un momento difficile, Carlucci ha confermato che la squadra lo supporta e lo considera parte di una famiglia.

Tuttavia, ha smentito categoricamente le voci riguardanti l’ingresso di Miccio al posto di Mariotto, affermando che la giuria non si tocca. La conduttrice ha lasciato intendere che Mariotto potrebbe tornare, generando aspettative tra il pubblico. A maggio, dunque, ci sarà il ritorno di Mariotto nella giuria di Ballando Con le Stelle.